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    10:34, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Нейрореабилитация стала доступнее в Карагандинской области

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    КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В Караганде открыли ещё один филиал нейрореабилитационного центра «Луч», пятый в области. Лучшие специалисты, передовое оборудование, международные стандарты лечения. С появлением нового медучреждения за год смогут пройти реабилитацию до пяти тысяч пациентов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт акимата области.

    Сейчас уже работают филиалы центра в Жезказгане, Темиртау и три в Караганде. В планах открыть ещё и в Балхаше.

    - Этот филиал рассчитан на 75 мест круглосуточного пребывания пациентов. Мы предусмотрели здесь не только стандартные методы реабилитации - массаж, физиопроцедуры, но и грязелечение, гидротерапию. У нас оборудование от мировых производителей, - рассказала Гульнара Малик, главный врач нейрореабилитационного центра «Луч».


    Здесь созданы все условия для восстановления после инсульта, нейрохирургических и травматологических операций. Есть два бассейна со специальным подъёмным оборудованием, чтобы облегчить малоподвижным пациентам доступ к водным процедурам.


    Благодаря механизмам государственно-частного партнёрства попасть на реабилитацию можно бесплатно, через ОСМС.

    Аким Карагандинской области Женис Касымбек посетил нейрореабилитационный центр и рассказал и о других медучреждениях, которые планируют построить в 2021 году.

    - В этом году завершится строительство областной многопрофильной детской больницы в Караганде, двух подстанций скорой медицинской помощи - в Майкудуке и Сортировке, - говорит глава региона. - Также ожидается открытие нефрологического центра, центра позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ КТ) и центра лучевой терапии, которые, на мой взгляд, представляют медицину будущего. Планируем в рамках ГЧП открыть ещё пять поликлиник.


    Также, по словам Жениса Касымбека, летом в Караганде начнут строить новую областную клиническую больницу на 330 коек, центр ПМСП в Балхаше, новый корпус больницы им. Х. Ж. Макажанова и ЦРБ в селе Улытау.

    По итогам этого года все центральные районные больницы Карагандинской области будут отремонтированы.


    Теги:
    Здравоохранение Акимат Карагандинская область
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