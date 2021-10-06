РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:23, 06 Октябрь 2021 | GMT +6

    Нейрореабилитационный центр открылся в Костанае

    None
    None
    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новый нейрореабилитационный центр «BAQYT» посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пост главы региона в Instagram.

    «Круглосуточный стационар рассчитан на 36 мест для пациентов по направлениям неврологии и нейрохирургии. Здесь получают помощь медиков пациенты после инсультов, операций по удалению межпозвоночных грыж, операций на головной мозг, состояний после спинозов и так далее»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

    На сегодняшний день, по информации главы региона, в Костанайской области в реабилитации по данным нозологиям нуждаются свыше 2,5 тыс. жителей. Из 36 мест 22 выделяется для работы в рамках ОСМС. Всего медцентр может принять 72 пациента в месяц.

    Отмечается, что проект построен за счет привлечения частных инвестиций и строительство медцентра обошлось в 150 млн. тенге. Здесь создано 14 новых рабочих мест.

    Для регистрации пациентов и лечебных мероприятий применяется информационная система. В новом центре проводится комплекс медицинских, психологических, педагогических и профессиональных мер по восстановлению трудоспособности и здоровья пациентов.


    Теги:
    Здравоохранение Регионы Казахстана Костанайская область Общество
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:21
    В ЕАЭС ожидается ускорение экономического роста по итогам 2023 года
    Сегодня, 20:49
    Теракт в Анкаре: рядом с местом взрыва планировалось выступление Эрдогана
    Сегодня, 20:22
    В вакцинах против COVID-19 есть вещество, вызывающее симптомы бронхита – фейк
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!