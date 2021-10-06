Нейрореабилитационный центр открылся в Костанае

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Новый нейрореабилитационный центр «BAQYT» посетил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пост главы региона в Instagram.

«Круглосуточный стационар рассчитан на 36 мест для пациентов по направлениям неврологии и нейрохирургии. Здесь получают помощь медиков пациенты после инсультов, операций по удалению межпозвоночных грыж, операций на головной мозг, состояний после спинозов и так далее»,- сообщил Архимед Мухамбетов.

На сегодняшний день, по информации главы региона, в Костанайской области в реабилитации по данным нозологиям нуждаются свыше 2,5 тыс. жителей. Из 36 мест 22 выделяется для работы в рамках ОСМС. Всего медцентр может принять 72 пациента в месяц.

Отмечается, что проект построен за счет привлечения частных инвестиций и строительство медцентра обошлось в 150 млн. тенге. Здесь создано 14 новых рабочих мест.

Для регистрации пациентов и лечебных мероприятий применяется информационная система. В новом центре проводится комплекс медицинских, психологических, педагогических и профессиональных мер по восстановлению трудоспособности и здоровья пациентов.