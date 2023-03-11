РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:41, 11 Март 2023 | GMT +6

    Неймар перенес операцию на лодыжке

    None
    Фото: psg.fr.
    ДОХА. КАЗИНФОРМ - Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар перенес операцию, передает МИА «Казинформ».

    «Сегодняшняя медицинская сводка посвящена Неймару, получившему травму правой лодыжки. Неймар был успешно прооперирован в больнице Аспетар в Дохе», - сообщается на официальном сайте французского клуба.

    Как отмечается, игрока ждет курс реабилитации.


    По сообщениям СМИ, Неймар выбыл из строя из-за растяжения связок в матче чемпионата Франции с «Лиллем» 19 февраля.

    В конце прошлого года бразильский нападающий намекнул на уход из спорта после поражения его команды от Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре. После этого к нему обратился Пеле, призвав футболиста «продолжать вдохновлять».


    Теги:
    Спорт Футбол Мировые новости
    Сейчас читают
    Сегодня, 21:45
    На ежечасном контроле: как в Экибастузе готовятся к старту отопительного сезона
    Сегодня, 21:21
    Штормовое предупреждение объявили в Астане и восьми регионах РК
    Сегодня, 21:00
    Казахстанский боксер Асланбек Шымбергенов вышел в полуфинал Азиады
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!