Неймар перенес операцию на лодыжке

ДОХА. КАЗИНФОРМ - Бразильский футболист «Пари Сен-Жермен» Неймар перенес операцию, передает МИА «Казинформ».

«Сегодняшняя медицинская сводка посвящена Неймару, получившему травму правой лодыжки. Неймар был успешно прооперирован в больнице Аспетар в Дохе», - сообщается на официальном сайте французского клуба.

Как отмечается, игрока ждет курс реабилитации.



По сообщениям СМИ, Неймар выбыл из строя из-за растяжения связок в матче чемпионата Франции с «Лиллем» 19 февраля.

В конце прошлого года бразильский нападающий намекнул на уход из спорта после поражения его команды от Хорватии на чемпионате мира по футболу в Катаре. После этого к нему обратился Пеле, призвав футболиста «продолжать вдохновлять».