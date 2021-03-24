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    23:00, 23 Март 2021 | GMT +6

    Нейл-стилистов начнут готовить в женской колонии в Карагандинской области

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – О запуске курсов подготовки универсальных мастеров маникюрного дела стало известно в ходе комплексного обхода в учреждении АК 159/9 департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) по Карагандинской области проверили условия жилой зоны, карантинное отделение, столовую учреждения, маникюрный салон, библиотеку, медсанчасть, отряд № 6, комнату длительного свидания, банно-прачечный комбинат, промышленную зону учреждения АК 159/9.

    В ходе обхода председатель ОНК по Карагандинской области Нина Еркаева отметила, что приятно видеть, как учреждение приобретает «женские черты», о чем свидетельствует запуск курсов маникюрного дела, открытие цеха кондитерских изделий и игровой комнаты для детей в помещении длительных свиданий.

    «Мы неоднократно поднимаем вопрос о том, что в учреждениях отбывания наказания не выполняются и не учитываются психофизиологические особенности женщин, что разницы между мужской и женской колониями практически нет. И вот сегодня уже можно говорить, что создаются «женские» условия в учреждениях, где отбывают наказание женщины. Их будут обучать популярной сегодня профессии, уже установлено современное оборудование и приобретены инструменты», - сообщила председатель ОНК Нина Еркаева.

    В ходе обхода она также провела прием по личным вопросам осужденных.


    Теги:
    Пенитенциарная система Образование Права человека Карагандинская область Общество Правоохранительные органы
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