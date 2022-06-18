18 Июня 2022 20:47

Невыносимая жара настигла алматинцев

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Несколько дней подряд в Алматы стоит аномальная жара, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Спасением для горожан в почти 40-градусную жару служит тень под деревом, городские фонтаны, водоемы и закрытые помещения.

В такую погоду врачи рекомендуют максимально защищаться от палящего солнца. Обязательно надевать головной убор, солнцезащитные очки и пить больше воды.

По данным синоптиков, в июне в Алматы ожидается повышение температуры воздуха ночью от +16°С до +25°С, днем от 36°С до +42°С.

«Во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха ночью от +20+25°С до +10+15°С, днем от +37+42°С до +24+29°С.

В конце декады — повышение температуры воздуха ночью до +13+18°С, днем до +30+35°С.

В третьей декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от +15+20°С до +10+15°С, днем от +33+38°С до +28+33°С, проинформировали в Казгидромете.