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    12:17, 24 Январь 2024 | GMT +6

    Невозможность легального использования Starlink разъяснили в Минцифры РК

    Интернет
    Фото: pixabay.com

    Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков разъяснил причины запрета на использование системы Starlink казахстанцами, передает корреспондент агентства Kazinform.

    - Негеостационарные спутниковые системы не предусмотрены действующим законодательством. В частности, есть нормы, которые требуют эксплуатацию сетей связи в Казахстане только при условии, если центр управления системы находится на территории Казахстана. Такого рода системы, как Starlink, не предполагают размещения в Казахстане центра управления системой, проще говоря контроля трафика, - сказал Малик Олжабеков в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, это и является требованием, которое на сегодняшний день невозможно исполнить. 

    - Поэтому, мы сейчас начали работу с депутатами, чтобы в действующее законодательство внести поправки, чтобы подобного рода системы могли работать у нас. Новые технологии всегда предполагают новые решения. Поэтому, они не всегда могут соответствовать требованиям нынешнего законодательства. Такой вид связи не предусмотрен действующим законодательством, - добавил вице-министр.

    Ранее сообщалось, что самостоятельно установившим оборудование Starlink казахстанцам грозит штраф. В настоящее время при выявлении факта использования выносится предупреждение, в следующие разы — штраф около 10 МРП.

    Теги:
    Закон и право Цифровой Казахстан МЦРИАП Парламент Мажилис
    Азамат Сыздыкбаев
    Автор
    Азамат Сыздыкбаев
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