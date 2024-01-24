Невозможность легального использования Starlink разъяснили в Минцифры РК

Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Малик Олжабеков разъяснил причины запрета на использование системы Starlink казахстанцами, передает корреспондент агентства Kazinform.

- Негеостационарные спутниковые системы не предусмотрены действующим законодательством. В частности, есть нормы, которые требуют эксплуатацию сетей связи в Казахстане только при условии, если центр управления системы находится на территории Казахстана. Такого рода системы, как Starlink, не предполагают размещения в Казахстане центра управления системой, проще говоря контроля трафика, - сказал Малик Олжабеков в кулуарах Мажилиса.

По его словам, это и является требованием, которое на сегодняшний день невозможно исполнить.

- Поэтому, мы сейчас начали работу с депутатами, чтобы в действующее законодательство внести поправки, чтобы подобного рода системы могли работать у нас. Новые технологии всегда предполагают новые решения. Поэтому, они не всегда могут соответствовать требованиям нынешнего законодательства. Такой вид связи не предусмотрен действующим законодательством, - добавил вице-министр.

Ранее сообщалось, что самостоятельно установившим оборудование Starlink казахстанцам грозит штраф. В настоящее время при выявлении факта использования выносится предупреждение, в следующие разы — штраф около 10 МРП.



