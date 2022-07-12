12 Июля 2022 16:16

Невозможно назвать юниора готовым продуктом – Елена Рыбакина

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первая ракетка Казахстана, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина заявила о том, что невозможно назвать юниора готовым продуктом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«При переходе я была юниором. Готовым продуктом назвать юниора невозможно. Переход из юниоров во взрослую профессиональную карьеру очень сложный. Помимо того, что у тебя должна быть хорошая команда вокруг, не у каждого получается продолжать на профессиональном уровне, а добиваются вершин единицы. Мне в этом плане очень повезло. Поэтому с таким высказыванием я, конечно, не согласна», - сказала Елена Рыбакина.

Ранее Елена Рыбакина ответила на вопрос журналистов о том, почему выбрала Казахстан.

В финале Открытого чемпионата Великобритании в матче с представительницей Туниса и второй ракеткой мира в рейтинге WTA Онс Жабер казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (23 строчка в мировом рейтинге WTA) в трех сетах одержала победу с общим счетом 3:6, 6:2, 6:2. Встреча продлилась один час и 50 минут.

Ранее сообщалось, что Елена Рыбакина отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана за победу на турнире в пользу благотворительности, а вот вознаграждение от государства за победу на Уимблдоне не предусмотрено.