Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Мировые новости

Невеста и гости заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане

Автор:  
Мирас Куандыков
21 Июня 2020, 00:17
Невеста и гости заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Невеста и 12 гостей заразились коронавирусом на свадьбе в Узбекистане, передаёт собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным пресс-службы Минздрава Узбекистана, в Юнусабадском районе Ташкента местный житель провел сразу две свадьбы в течений четырёх дней.

В ведомстве отмечают, что хозяин мероприятия решил организовать свадьбу для своих детей. В результате чего, 12 человек и невеста заразились коронавирусом. О коло сотни людей сдали соответствующие тесты на коронавирус. Кроме того, всех участников свадеб, членов семьи, родственников и людей, которые контактировали с ними, взяли на стационарный и домашний карантин.



Узбекистан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Президент РК поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в первом туре выборов в Турции
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Ликвидировать посредников в энергетике призвали мажилисмены
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
Необычная выставка свадебных платьев прошла в Астане
«Астана» объявила состав на французскую многодневку
«Астана» объявила состав на французскую многодневку