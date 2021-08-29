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    19:34, 28 Август 2021 | GMT +6

    Невероятный успех Казахстана на молодежном ЧА по боксу отметила AIBA

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Международная ассоциация бокса (AIBA) отметила успешное выступление казахстанских боксеров на континентальном первенстве, которое проходит в Дубае (ОАЭ), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Казахстан проделал отличную работу в полуфиналах чемпионата Азии по боксу среди юношей и молодежи. Во второй части полуфиналов Казахстан провел потрясающую сессию, и многие из их молодых талантов вышли в финал», - пишет AIBA.

    Финальные бои у юниоров (боксеры 2005 и 2006 годов рождения) пройдут 29 августа, а среди молодежи (2003-2004 г.р.) — 30 августа. Напомним, сборная Казахстана в обоих турнирах изначально была представлена во всех весовых категориях.


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