Невероятно красивое видео сняли в Долине замков Айракты в Мангистау

МАНГИСТАУ. КАЗИНФОРМ - Трогательную картину лошади с жеребенком запечатлел астанинский видеограф в урочище Айракты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.

Автор ролика - профессиональный видеограф и фотограф Дастан Мухамедрахимов. Сам он из Астаны, и это первые съемки в Мангистау.

Место в регионе, которое ему запало в душу больше всего, это урочище Айракты.

Кадры сняты на восходе солнца. Главные герои - лошадь со своим жеребенком.

У пользователей Сети видео вызвало восторг.

Айракты — система останцевых гор в Мангистауской области. Среди местного населения распространено название Айракты-Шоманай, но в мире горы больше известны под наименованием «Долина замков Айракты».

Это прекрасная природная достопримечательность, являющаяся выдающимся символом Мангистауской области. Ее топоним возник в 19 веке, когда украинский поэт и художник Тарас Шевченко, сосланный в Казахстан, оставил серию художественных зарисовок под названием «Долина замков».

С работами Дастана Мухамедрахимова можно ознакомиться на его странице в Instagram и Telegram.