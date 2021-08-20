Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Об этом на онлайн брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айман Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Требовать ПЦР справки нет необходимости, если они будут заходить по Ashyq, они будут заходить по статусу «синий» или «зелёный», - пояснила спикер.
По ее словам, не будут запускаться на занятия те студенты, которые имеют положительный ПЦР-тест и те, кто находится в контакте с больным коронавирусом.
«Хочу отметить, что, если будут выявляться среди студентов вузов или колледжей заболевшие коронавирусной инфекцией, невакцинированные студенты, в первую очередь, будут отправляться на 14-дневный карантин, если находились в близком контакте с больным», - отметила Айжан Есмагамбетова.
- 98 пациентов с COVID-19 находятся в тяжелом состоянии в Атырауской области
- Жители отдаленных районов прибыли поездом на вакцинацию в Атырау
- Посты полиции стали выставлять возле ресторанов в ВКО
- Более 28 тысяч казахстанцев заболели коронавирусом за последние четыре дня
- Индекс заболеваемости коронавирусом снизился в Казахстане
- Свыше 350 школ не готовы к учебному году - Минздрав
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана