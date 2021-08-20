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Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq

20 Августа 2021 21:29
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Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Об этом на онлайн брифинге в СЦК сообщила председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Айман Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Невакцинированные студенты смогут посещать занятия через Ashyq. Требовать ПЦР справки нет необходимости, если они будут заходить по Ashyq, они будут заходить по статусу «синий» или «зелёный», - пояснила спикер.

По ее словам, не будут запускаться на занятия те студенты, которые имеют положительный ПЦР-тест и те, кто находится в контакте с больным коронавирусом.

«Хочу отметить, что, если будут выявляться среди студентов вузов или колледжей заболевшие коронавирусной инфекцией, невакцинированные студенты, в первую очередь, будут отправляться на 14-дневный карантин, если находились в близком контакте с больным», - отметила Айжан Есмагамбетова.


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#Образование   #Вузы   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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