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Невакцинированные не могут посещать ТРЦ: ограничение прокомментировал Даурен Абаев

17 Ноября 2021 20:33
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Невакцинированные не могут посещать ТРЦ: ограничение прокомментировал Даурен Абаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Новые ограничения для невакцинированных казахстанцев с «синим» статусом прокомментировал первый заместитель руководителя Администрации Президента РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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В частности, Даурен Абаев прокомментировал вопрос касательно того, что теперь жители с «синим» статусом не могут посещать ТРЦ в Нур-Султане.

«Логика этого решения крайне проста - торговые центры являются главными местами посещения людей, особенно в преддверии праздников. Соответственно, чем больше людей будут ходить, если не дай Бог, что-то случится, то заражение будет достаточно большим», - заявил Даурен Абаев в ходе программы «Открытый диалог».

«Если кого-то смущает принятое столичными санврачами постановление, что это нарушение прав и свобод, то в ответ могу привести пример Австрии. Там с 15 ноября вводится локдаун для 2 млн невакцинированных граждан. В случае несоблюдения ограничительных мер вводится штраф, насколько помню, в 1,5 тысячи евро. Насколько я знаю, накануне рождественских праздников подобное решение сейчас рассматриваются и хотят принять другие страны Европы», - отмечает Д. Абаев.

Напомним, главный санврач Нур-Султана постановила обеспечить организацию работы торгово-развлекательных центров при соблюдении усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, с установлением графика работы в будние и выходные дни в штатном режиме при условии наличия у сотрудников и посетителей безопасного «зеленого» статуса с 15 ноября.



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#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Даурен Абаев  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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