Невакцинированные не допускаются на работу - новое постановление главного санврача РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликовано новое постановление главного государственного санитарного врача Казахстана «О дальнейшем усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Республики Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как говорится в документе невакцинированные работники не допускаются на работу.

Ограничен допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) следующих организаций/объектов:

- объектов по оказанию услуг населению (центры обслуживания населения (ЦОНы), отделения АО «Казпочта», банки второго уровня, объекты финансового рынка, страховые компании, агентства по недвижимости, рекламные агентства, обменные пункты, ломбарды, салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, фитнес, спорткомплексы, спортивно-оздоровительные центры, СПА и массажные салоны/центры/кабинеты, бани, сауны, бассейны, пляжи, типографические услуги, швейные ателье, фотосалоны, обувные мастерские, цветочные магазины сервис по ремонту обуви, одежды, ремонту оргтехники, объекты по оказанию услуг нотариуса, бухгалтера и консалтинга, маникюра и педикюра, косметологических услуг, иные объекты);

- объектов оптовой и розничной торговли (хранения) продукции и товаров народного потребления, в том числе рынки, торговые дома, торговые сети, торгово-развлекательные центры, магазины, минимаркеты, супермаркеты, гипермаркеты;

- объектов культуры и досуга (музеи, музеи-заповедники, библиотеки, концертные организации, филармонии, театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, галереи, выставки, цирки и другие культурно-досуговые организации);

- объектов в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели, хостелы, мотели, общежития, кемпинги и другие);

- организаций, осуществляющих пассажирские перевозки, аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, речных и морских портов, автостанций/автопереходов, пунктов обслуживания пассажиров;

- организаций образования и воспитания, в том числе образовательных развивающих и коррекционных центров (для взрослых и детей), учебно-производственных комбинатов и других внешкольных организаций;

- объектов санаторно-курортного и оздоровительного назначения (санатории, дома/базы/зоны отдыха, профилактории, детские оздоровительные лагеря (пришкольные, загородные), туристские базы и другие);

- объектов общественного питания, в том числе, размещенных в организованных коллективах, а также осуществляющих доставку еды, стрит-фуды;

- медико-социальных объектов всех типов (дома престарелых, инвалидов, дома ребенка и другие);

- организаций здравоохранения, в том числе лабораторий;

- аптечных организаций;

- объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства (организации водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, по уборке территорий и вывозу отходов, по дезобработке помещений и территорий, аварийно-спасательные службы, КСК и ОСИ, и другие);

- организаций, оказывающих услуги экскурсионной деятельности;

- объектов досуга, развлекательных игровых объектов (компьютерные клубы, бильярдные залы, боулинги, развлекательные центры/парки, аттракционы, аквапарки, караоке, лотерейные клубы и иных пункты/точки по реализации лотерейных билетов и другие);

- объектов связи и телекоммуникаций;

«Обязательное ПЦР-тестирование (1 раз в 7 дней) для невакцинированных работников организаций указанных в подпункте 1) пункта 5 настоящего постановления (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев). Решение о вакцинации против COVID-19 работников организаций/объектов не включенных в подпункт 1) пункта 1 настоящего постановления и ограничении допуска на работу в очном режиме в этих организациях/объектах для работников, неполучивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев) принимают региональные оперативные штабы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции в зависимости от складывающейся эпидемиологической ситуации», - говорится в постановлении.

Также согласно документу, акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальным компаниям, руководителям организаций, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности, осуществляющим деятельность на территории Республики Казахстан, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления поручено:

1) усилить информационно-разъяснительную работу среди работников по вопросам профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19, обратив особое внимание на необходимость проведения профилактических прививок;

2) ограничить допуск на работу в очном режиме для работников, не получивших вакцинацию против COVID-19 (за исключением лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания и переболевших COVID-19 в течение последних 3-х месяцев).

3. Акимам областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Центральным государственным органам, правоохранительным и специальным органам, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальным компаниям, юридическим лицам независимо от формы собственности обеспечить:

1) неснижаемый запас лекарственных средств, изделий медицинского назначения, расходных материалов, тест-систем, диагностикумов для диагностики и оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19;

2) ограничение проведения аудио, фото и видео съемки пациентов и медицинских работников без их согласия в организациях здравоохранения, машинах скорой медицинской помощи, в помещениях, определённых местными исполнительными органами для карантина, а также при оказании медицинской помощи на дому медицинскими работниками, проведении эпидемиологического расследования в очаге, проведении опроса и анкетирования больных и контактных;

3) соблюдение санитарно-дезинфекционного режима в медицинских организациях, медико-социальных объектах для пожилых и лиц с ограниченными возможностями, домах ребенка, детских домах, центрах социальной реабилитации, учебных заведениях для детей инвалидов, интернатного типа. Разрешается посещение домов ребенка и детских домов потенциальными родителями для встреч с детьми-сиротами для дальнейшего их усыновления/удочерения, установления опеки, попечительства при предоставлении потенциальными родителями документа об их лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19.

Разрешается посещение медико-социальных объектов участниками национального превентивного механизма при предоставлении документа о лабораторном обследовании на COVID-19 методом ПЦР с отрицательным результатом, с даты выдачи которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

4) соблюдение требований к государственным органам (организациям), национальным кампаниям, бизнес-центрам и другим офисам согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

5) соблюдение зонирования и режима работы организаций здравоохранения согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

6) соблюдение алгоритма использования средств индивидуальной защиты при COVID-19 согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

7) соблюдение алгоритма использования и утилизации средств индивидуальной защиты согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

8) соблюдение требований к объектам оптовой и розничной торговли (хранения) продукции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

9) соблюдение требований к деятельности автосалонов, магазинов автозапчастей и станций технического обслуживания (вулканизации, автомойки) согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

10) соблюдение требований к деятельности объектов сферы обслуживания (салоны красоты, парикмахерские, химчистки, прачечные, ремонт оргтехники) согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

11) соблюдение требований к деятельности объектов по оказанию услуг фитнеса, спорткомплексов для населения согласно приложению 8 к настоящему постановлению;

12) соблюдение требований к объектам культуры согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

13) соблюдение требований к деятельности объектов по оказанию услуг населению (объекты, оказывающие типографические услуги, швейные ателье, обувные мастерские, сервис по ремонту обуви, одежды) и иных объектов согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

14) соблюдение требований к объектам в сфере оказания услуг по проживанию населения (гостиницы, отели) согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

15) соблюдение алгоритма работы аэропортов, железнодорожных, автомобильных и водных вокзалов, автостанций и пунктов обслуживания пассажиров согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

16) соблюдение требований к деятельности водного транспорта (катера, судна, теплоходы, паромы и другие) и морских портов, пунктов обслуживания пассажиров согласно приложению 13 к настоящему постановлению;

17) соблюдение требований к работе организаций, осуществляющих регулярные пассажирские перевозки (автомобильные, железнодорожные электроподвижные составы (метрополитен) перевозки пассажиров и багажа) согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

18) соблюдение требований к деятельности организаций и работников, задействованных на сезонных сельскохозяйственных полевых работах, природоохранных, ветеринарных, сельскохозяйственных мероприятий согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

19) соблюдение требований к деятельности СПА и массажных салонов, бань, саун, бассейнов, пляжей согласно приложению 16 к настоящему постановлению;

20) соблюдение требований к объектам санаторно-курортного назначения, домов отдыха согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

21) соблюдение алгоритма деятельности детских оздоровительных лагерей (пришкольных, загородных) согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

22) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима на религиозных объектах согласно приложению 19 к настоящему постановлению;

23) соблюдение алгоритма работы объектов общественного питания согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

24) соблюдение алгоритма деятельности организаций общественного питания, осуществляющих доставку еды согласно приложению 21 к настоящему постановлению;

25) соблюдение алгоритма проведения профилактических дезинфекционных мероприятий согласно приложению 22 к настоящему постановлению;

26) соблюдение алгоритма по снижению риска распространения COVID19 среди личного состава Министерства обороны Республики Казахстан, Министерства внутренних дел Республики Казахстан, Комитета национальной безопасности (в т.ч. Пограничной службы КНБ) и Службы государственной охраны Республики Казахстан согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

27) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в учреждениях пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы согласно приложению 24 к настоящему постановлению;

28) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционных мероприятий на промышленных предприятиях и производственных объектах, в том числе работающих вахтовым методом согласно приложению 25 к настоящему постановлению;

29) соблюдение алгоритма работы промышленных и индустриальных предприятий, строительных компаний (застройщиков) согласно приложению 26 к настоящему постановлению;

30) соблюдение алгоритма санитарно-дезинфекционного режима в медико-социальных объектах согласно приложению 27 к настоящему постановлению;

31) соблюдение требований к проведению спортивных соревнований на период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 28 к настоящему постановлению;

32) проведение захоронения трупа человека, умершего от COVID-19 с соблюдением мер безопасности согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

33) соблюдение алгоритма деятельности стоматологических клиник согласно приложению 30 к настоящему постановлению;

34) соблюдение временных рекомендаций к развертыванию лаборатории для диагностики COVID-19 согласно приложению 31 к настоящему постановлению;

35) соблюдение алгоритма организации тестирования методом ПЦР в рамках надзора за COVID-19 и оповещения о случаях с положительным результатом лабораторного обследования ПЦР согласно приложению 32 к настоящему постановлению;

36) лабораторное обследование на COVID-19 подлежащих контингентов согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

37) соблюдение алгоритма инфекционной безопасности медицинских работников, задействованных в проведении мероприятий по COVID19 согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

38) соблюдение порядка изоляции для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

39) соблюдение требований к карантинным стационарам алгоритма согласно приложению 38 к настоящему постановлению;

40) соблюдение требований к посещению особо охраняемых природных территорий (государственных национальных природных парков, заповедников, резерватов и прочих) согласно приложению 40 к настоящему постановлению;

41) соблюдение требований к осуществлению экскурсионной деятельности согласно приложению 41 к настоящему постановлению;

42) соблюдение требований к компьютерным клубам, бильярдным залам и боулингам, на период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 42 к настоящему постановлению;

43) соблюдение требований к организации работы ледовых городков на период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 43 к настоящему постановлению;

44) соблюдение требований к работе развлекательных парков, аквапарков на период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 44 к настоящему постановлению;

45) соблюдение требований к работе банкетных залов, ночных клубов, караоке на период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 45 к настоящему постановлению;

46) соблюдение требований к работе лотерейных клубов и иных точек по реализации лотерейных билетов, букмекерских контор в период введения ограничительных мероприятий согласно приложению 46 к настоящему постановлению;

47) мониторинг за соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима работы, требований противоэпидемического режима и проведение выборочных проверок объектов мобильными группами при акиматах;

48) проведение информационно-разъяснительной работы по профилактике распространения COVID-19 среди населения;

49) регулярное информирование населения по вопросам профилактики COVID-19, принятие мер по предупреждению паники среди населения.

Министерству обороны, Министерству внутренних дел, Службе государственной охраны, Пограничной службе Комитета национальной безопасности обеспечить:

1) по прибытию в воинские части изоляцию на 14 суток молодого пополнения их разобщение по регионам призыва;

2) подготовку мест для размещения молодого пополнения;

3) организацию пребывания по графику молодого пополнения в помещениях досуга (банно-прачечного обслуживания и других местах общего пользования) и организацию питания с исключением контакта с другим личным составом;

4) соблюдение алгоритма по снижению риска распространения COVID19 среди личного состава согласно приложению 23 к настоящему постановлению;

5) при выявлении случаев заболевания COVID-19 среди личного состава и обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, медицинского наблюдения за контактными, лицами с бессимптомными формами заболевания (далее – бессимптомный вирусоноситель).

5. Министерству внутренних дел Республики Казахстан обеспечить:

1) соблюдение противоэпидемических мер с использованием средств индивидуальной защиты следственно-оперативной группой при выезде на место происшествия, в дальнейшем контроль за состоянием их здоровья, без самоизоляции;

2) усиление санитарно-дезинфекционного режима и использование средств индивидуальной защиты сотрудниками при перевозке трупов на судебно-медицинскую экспертизу;

3) проведение медицинской службой инструктажа по алгоритму использования средств индивидуальной защиты при коронавирусной инфекции с членами следственно-оперативных групп и сотрудниками, участвующими в перевозке трупов;

4) при выявлении случаев заболевания COVID-19 среди осужденных обеспечить проведение противоэпидемических мероприятий в очаге, лабораторное обследование на COVID-19, лечение больных, медицинское наблюдение за контактными, лицами с бессимптомным вирусоносительством и их изоляцию.

6. Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с акиматами областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент активизировать информационно-разъяснительную работу по профилактике распространения COVID-19 среди населения.

7. Руководителям управлений здравоохранения областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент обеспечить:

1) выделение отдельных коек в инфекционном стационаре для изоляции больных COVID-19 с соблюдением противоэпидемического режима;

2) разрешение проведения партнерских родов при наличии у партнера справки с отрицательным результатом теста на COVID-19 методом ПЦР, с даты выдачи результата которого прошло не более 3 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

3) выделение во всех организациях здравоохранения помещений для изоляции на случай выявления пациента с клиническими признаками, не исключающими COVID-19, с учётом специфики оказываемой медицинской помощи;

4) распределение ежедневного потока пациентов (по другим нозологическим заболеваниям) с исключением пересечения их с пациентами с подозрением на заболевание COVID-19;

5) при поступлении в организации родовспоможения рожениц, а также при поступлении в многопрофильные стационары пациентов, нуждающихся в оказании экстренной помощи по жизненным показаниям, медицинская помощь оказывается не дожидаясь результатов лабораторного обследования на COVID-19 в изолированном помещении с соблюдением противоэпидемического режима с использованием средств индивидуальной защиты.

Невакцинированный против COVID-19 персонал, задействованный в оказании медицинской помощи, при подтверждении у пациента диагноза COVID-19 подлежит изоляции на домашний карантин и лабораторному обследованию на COVID-19. При положительном результате отстраняется от работы и направляется на лечение, при отрицательном результате продолжает исполнять свои должностные обязанности и подлежит медицинскому наблюдению в течение 14 дней;

6) во всех медицинских организациях родовспоможения и детства организовать специализированное отделение для госпитализации беременных, рожениц, родильниц и детей с признаками ОРВИ, гриппа, с подозрением на короновирусную инфекцию COVID-19, с подтверждением инфекции COVID-19 методом ПЦР, с бессимптомным и легким течением COVID-19, а также пациентов, не имеющих при поступлении в стационар результатов ПЦР анализа на COVID-19;

7) при экстренном обращении беременных, детей в медицинские организации родовспоможения и детства без результата анализа на COVID-19 и клиническими признаками коронавирусной инфекции средней и тяжелой степени госпитализируются в специализированные отделения для оказания медицинской помощи профильными специалистами по показаниям, с соблюдением противоэпидемического режима для обеспечения безопасности медицинских работников, других беременных и детей;

8) плановая госпитализация пациентов, в том числе беременных, родильниц и детей в стационар (в том числе дневной стационар) осуществляется, с наличием результатов тестирования на COVID-19, с даты выдачи которых прошло не более 5 суток или документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации против COVID-19;

9) лабораторное обследование на COVID-19 согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

10) организацию безопасного отбора материала от больных с подозрением на COVID-19 для лабораторного обследования согласно приложению 33 к настоящему постановлению;

11) соблюдение требований противоэпидемического режима в инфекционных и иных медицинских организациях;

12) при необходимости оформление листов временной нетрудоспособности (больничный лист) без посещения медицинских организаций для лиц, находящихся в карантине на дому;

13) потребность организаций здравоохранения в лекарственных средствах изделиях медицинского назначения и расходных материалов, необходимых для лечения пациентов с COVID-19;

14) функционирование всех медицинских организаций по принципу инфекционного стационара с делением на чистую и грязную зоны согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

15) соблюдение карантина в стационарных организациях здравоохранения;

16) соблюдение алгоритма инфекционной безопасности медицинских работников, задействованных в проведении мероприятий по COVID19 согласно приложению 34 к настоящему постановлению;

17) в организациях, осуществляющих деятельность в сфере патологоанатомической службы, судебно-медицинской экспертизе при вскрытии трупов (аутопсии) соблюдение противоэпидемических мер – использование средств индивидуальной защиты согласно приложению 29 к настоящему постановлению;

18) организацию во всех организациях здравоохранения шлюзов с обеспечением тепловизорами для измерения температуры тела всего потока пациентов;

19) в приемном покое многопрофильных больниц распределение ежедневного потока пациентов отдельно для плановой и экстренной госпитализации;

20) контроль использования медицинскими работниками и персоналом, действия которых связаны с осмотром, транспортировкой, работой в очаге, госпитализацией, лечением и обслуживанием больных с подозрением на COVID-19 СИЗ соответствующего уровня защиты согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

21) организацию и проведение семинаров для организаций здравоохранения по эпидемиологии, клинических проявлений, диагностики COVID-19, правилам эпидемиологической и биологической безопасности, выполнению стандартизованных операционных процедур (СОП);

22) проведение инструктажа с полным охватом всех сотрудников медицинских организаций региона по проведению противоэпидемических мероприятий при COVID-19 по использованию средств индивидуальной защиты;

23) изоляцию для лиц, имевших повышенный риск заражения COVID-19 согласно приложению 35 к настоящему постановлению;

24) карантин на дому при наличии условий изоляции и медицинское наблюдение за лицами с бессимптомным вирусоносительством COVID-19 согласно клиническому протоколу и приложению 36 к настоящему постановлению;

25) оценку соответствия жилища требованиям для организации домашнего карантина;

26) контроль за проведением медицинского наблюдения на дому и соблюдением требований домашнего карантина;

27) госпитализацию в инфекционный стационар лиц с повышенной температурой тела, прибывших из-за рубежа для проведения лабораторного обследования на COVID-19;

28) размещение в карантинных стационарах граждан Республики Казахстан, прибывших из-за рубежа без справки о прохождении теста на COVID-19 методом ПЦР;

29) лабораторное обследование и медицинское наблюдение за контактными лицами с больным COVID-19 (близкий контакт) в условиях изоляции на дому (домашний карантин);

30) уведомление под роспись больных COVID-19 получающих лечение в амбулаторных условиях и контактных с больным COVID-19, находящихся на домашнем карантине, о необходимости соблюдения Правил изоляции на дому (домашний карантин) с вручением расписки согласно приложению 36 к настоящему постановлению;

31) проведение профилактических прививок населению согласно приложению 39 к настоящему постановлению;

32) медицинское наблюдение и лабораторное обследование за контактными и бессимптомными вирусоносителями согласно приложениям 33, 35, 36 к настоящему постановлению;

33) передачу экстренного извещения в территориальные подразделения Комитета санитарно-эпидемиологического контроля на каждый случай заболевания CОVID-19, в том числе код U07.2 «Коронавирусная инфекция CОVID-19 (Вирус не идентифицирован)» в течение 6-и часов после установления диагноза.

Настоящее постановление вступает в силу с 00 часов 6 сентября 2021 года.

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