МИА «Казинформ» представляет рубрику «Историческое фото». Сегодня редакция расскажет о движении «Невада - Семипалатинск».

За несколько дней до фактической организации движения на Семипалатинском ядерном полигоне произошла утечка радиоактивных газов. Олжас Сулейменов, считающийся в Казахстане духовным основоположником национал-патриотического движения, в то время являлся депутатом Верховного Совета КазССР (до этого первым секретарём Правления Союза писателей Казахстана), при поддержке первого секретаря Семипалатинского обкома Компартии Казахстана Кеширима Бозтаева, поставил вопрос о приостановке деятельности полигона. 28 февраля возле здания Союза писателей Казахстана собрались тысячи людей (многие из них ранее уже участвовали в декабрьских событиях 1986 года) с протестами. С этого момента начался отсчёт истории движения «Невада - Семипалатинск».

Движение «Невада - Семипалатинск» достигло успеха, впервые в мире применив новую модель - взаимодействие народной и парламентской дипломатии. В Казахстан приехала делегация из США (из штата Невада), они прошли мирным шествием, призывая остановить ядерные испытания во всём мире. Таким образом движение стало международным и приобрело своё название.