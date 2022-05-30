30 Мая 2022 13:13

Неустроенные молодые люди совершают правонарушения - прокурор Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Жамбылская областная прокуратура активно меняет стиль работы. Встречи с населением в районах области, расширение открытости и своего информационного присутствия в социальных сетях, передает корреспондент МИА «Казинформ».Сегодня Казахстан продвигается к стандартам современного правового государства, развивает институты гражданского общества, изменяет политические и экономические условия развития.Надзорный орган жамбылского региона меняет формат работы с населением, проводит ребрендинг, стремится улучшить взаимодействие с медиа-сообществом – об этом в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» прокурора Жамбылской области Нургалыма Абдирова.

- Нургалым Мажитович, какие новшества появились в работе областной прокуратуры в последнее время?

- Главная цель, которую мы преследуем - это повысить доверие населения, мы должны работать, отвечая на запросы общества. Ряд начинаний мы проводим уже сегодня, понимая, что мы еще не достаточно открыты. Наши официальные страницы в соцсетях не выдерживают критики, сейчас мы работаем над ребрендингом и, думаю, что в ближайшее время мы что-то обновим. У нас должна быть самая оперативная и объективная информация, в этой части, я думаю, мы продвинемся, потому что сейчас, если анализировать информационное поле в СМИ и интернете, понимаешь, насколько быстро распространяется информация, насколько быстро обрабатывается. Поэтому мы хотим быть полезными в этих вопросах.

Надеемся установить новый формат взаимодействия с населением через новый «маршрут доверия», мы его так назвали. Это комплекс мероприятий, объединяющий главную цель - это обеспечение законности, правопорядка через доверие населения. Для этого мы совершаем выезды в районы.

- Какую цель при этом преследуете?

- Главная цель выездов в районы, и не только в районные центры, но и в сельские округа, - это встречи с населением, прием граждан. Самое главное здесь - мы обращаем внимание на повторные обращения или на проблемы, которые находятся в длительном разрешении. Я понимаю, что есть вопросы, которые быстро решаются, а есть вопросы, которые требуют длительного рассмотрения, и мы не должны бояться браться за это.

Мы побывали уже в нескольких районах области - это Жамбылский, Талаский, Байзакский, Рыскуловский. Основной упор делали на системные проблемы, которые присутствуют в каждом районе, населенном пункте, а также на системные правонарушения.

- И какие проблемы выявились?

- В целом по области мы очертили для себя 37 системных проблем, которые присущи всем районам области. По нашему предложению акимы районов, совместно с правоохранительными и другими уполномоченными органами, сформировали планы работ по тем компетенциям, которыми они занимались в ходе этих выездов. И один из основных вопросов - это системные правонарушения, которые присутствуют конкретно в населенном пункте или в конкретном районе. Когда есть правонарушения, гражданин может мимо пройти, а может прореагировать. Сегодня такое время, когда правосознание должно меняться.

Допустим, на встрече с населением в Жамбылском районе, где были заинтересованные лица, был актив, жители присутствовали, я привожу пример административных правонарушений по алиментам. У нас как получается - очень низкий процент выплат по алиментам. Понятно, что это взаимоотношения гражданского характера. Но, с другой стороны, мы знаем, что этот конкретный неплательщик алиментов работает в конкретном месте и получает деньги в конверте. Почему общественность молчит? Знают, что он должен, и почему бы об этом не сказать?

Или, допустим, возмещаемость ущерба в этих трех районах низкая - только 45% возмещается административных штрафов. Зачем налагать штрафы, если не исполняется? Ведь штрафы идут в местный бюджет. То есть, местный аким должен быть заинтересован в том, чтобы эти возмещение этих штрафов исполнялось. На 7,2% мы за этот месяц увеличили поступление административных штрафов.

Вопросы важные, и мы должны населению донести, должны подумать, как в СМИ подавать, чтобы такие новости цепляли людей и призывали к активности, к тому, чтобы законы исполнять, нести моральную ответственность перед обществом, семьей.

Один из главных вопросов, который мы должны обеспечивать, это законность привлечения к ответственности, в том числе к административной ответственности, я считаю, что это основа всего.

- Что Вы можете сказать по структуре правонарушений в районах нашей области?

- Мы посмотрели структуру правонарушений в тех районах, в которых побывали, какие вопросы там превалируют. Мы не ставим сейчас задачу увеличить количество граждан, привлекаемых к административной ответственности. Хотя раньше, наверное, так было. Наша задача дать объективную картину - какие правонарушения больше всего допускаются, ведь каждый из районов специфичен. Где-то, допустим, больше допускается адмнарушений, связанных с природопользованием, где-то с выпасом скота в неположенном месте. В этом случае предусматривается административная ответственность, должен налагаться штраф. Другой альтернативы нет, полицейские в районах привлекают граждан за явные нарушения.

Главный вопрос, который нас беспокоил в ходе этих выездов в районы - кто больше всего совершает эти правонарушения. У нас, к сожалению, получается, что здесь фигурирует молодежь, которая не у дел. В этих трех районах от 23 до 38% населения составляет молодежь. Неустроенные молодые люди и совершают правонарушения. В ходе этих выездов мы главную задачу ставили как-то помочь молодежи, особенно по трудоустройству. Вопросами занятости занимаемся в ходе этих выездов.

Только в течение одного месяца 410 рабочих мест было открыто и 600 грантов получили молодые люди, которые не были трудоустроены. Теперь они смогут начать заниматься малым предпринимательством. Я считаю, что это хорошее начало. Вместе со СМИ, я думаю, мы такие проблемы будем выявлять, поднимать и разрешать.

- Какою Вам видится роль СМИ во взаимодействии с надзорным органом?

- Конечно, на сегодняшний день многое зависит от СМИ. Любая проблема может быть подана настолько негативно, или она может быть подана вполне объективно. Например, когда совершается правонарушение, какое то мелкое хулиганство между представителями разных национальностей, это уже напрягает. Почему? Потому что все зависит от подачи события. В чаты скидывается информация, начинают население будоражить. Поэтому мы считаем, что на нашей официальной странице должна быть объективная информация, которой журналисты могли бы пользоваться. Должна быть отражена позиция прокуратуры. Если у нас нет возможности дать полную информацию по линии следствия, то дадим фабулу произошедшего.

- Нургалым Мажитович, какие еще вопросы от жителей районов прозвучали в ходе встреч с прокурорами?

- Местное население ставит различные и очень существенные проблемы. Например, чтобы основные руководители в сельских округах, а это, конечно, аким села, участковый инспектор, - чтобы они жили и работали в этом же сельском округе. Обычно в районах, которые рядом с городом находятся, многие руководители стараются проживать в городе Таразе. Это в целом сказывается на самочувствии местного населения, люди перестают доверять таким руководителям. Надеюсь, что выбранный нами новый формат общения с населением, «маршрут доверия», поможет установить взаимодействие с обществом, для того чтобы повысить уровень соблюдения законности и приближения нашей страны к стандартам современного правового государства.

- Спасибо за беседу!