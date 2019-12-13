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Неустойчивый характер погоды сохранится 13 декабря в Казахстане

13 Декабря 2019 05:29
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Неустойчивый характер погоды сохранится 13 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины Северного циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). И только на западе Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются – туман, гололед, усиление ветра, метель, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 м/с, ночью – метель, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской области днем порывы 25 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Кызылординской области ожидается гололед, местами туман, утром и днем – усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Погода,
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