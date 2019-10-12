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Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана в субботу сохранится неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами, на севере и центре – осадки (дождь, мокрый снег). На юге и северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, на юге – заморозки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, в Туркестанской, днем в Кызылординской – усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской – туман.
В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, туман. В Атырауской области местами ожидаются туман, днем возможен град.
В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Акмолинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман.
В Карагандинской области местами ожидаются туман, утром – гроза.
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.
На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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