Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 9 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С высотным циклоном и прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – местами пройдут дожди с грозами. Лишь юго-запад и северо-запад страны будут находиться в поле повышенного давления, в связи с чем сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей. На севере ночью и утром местами – туман.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, Павлодарской, днем в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Акмолинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Атырауской области днем на севере ожидается усиление ветра 18 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается град.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, местами Павлодарской, Алматинской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, на юге Актюбинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.