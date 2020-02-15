Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 15 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 15 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большую часть республики сохраняют свое влияние атмосферные фронтальные разделы – ожидается неустойчивый характер погоды: на северной половине пройдет снег, на южной – осадки в виде дождя и снега. Лишь на восточной части РК – погода без осадков. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Мангистауской области местами ожидаются туман, ночью – гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Северо-Казахстанской области – гололед.

В Карагандинской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром – туман. В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман. В Акмолинской области ночью местами ожидается низовая метель. В Актюбинской, Павлодарской, ночью в Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидается туман, Атырауской области – ночью местами гололед.