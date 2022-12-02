Неустойчивую погоду в ближайшие три дня прогнозируют синоптики на большей части РК

2 Декабря 2022, 13:03

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 3-5 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

На большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдет снег. Лишь на западе страны погода преимущественно без осадков. На северо-западе, севере, востоке и в центре республики ожидается усиление ветра с метелью, на юге и юго-востоке – туман.

Ночью на западе температура воздуха 10-22 мороза, на юго-западе 3-15 мороза, на северо-западе и севере 20-30 мороза, в центре понижение от 13-22 до 20-30 мороза, на востоке страны 25-34 мороза, на юге, юго-востоке республики 5-15, в горных районах 15-20 мороза.