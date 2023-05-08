Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 9-11 мая

Редактор:  
Гульмира Байзакова
8 Мая 2023, 11:54
Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 9-11 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики по-прежнему 9-11 мая будет под влияние атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

«Повышенный фон атмосферного давления сохранит свое влияние в начале периода на южные, центральные регионы Казахстана, поддерживая сухую и ясную погоду, при этом продолжится процесс повышения температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, в южных регионах - пыльные бури», - сообщили синоптики.


Казгидромет   Погода  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Электричество отключат в Атырау и двух пригородных поселках 10 мая
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Боксер из Казахстана победил «бесстрашного нокаутера» на ЧМ в Ташкенте
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Аманжол Абдрахманов возглавил управление земельных отношений Алматинской области
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Вооруженного пистолетом сбытчика наркотиков задержали в Атырау
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
Елена Рыбакина официально получила первую соперницу на турнире в Риме
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
С кем казахстанские боксеры сразятся в четвертьфинале ЧМ-2023
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Нурканат Райыс - шестая потеря Казахстана на ЧМ-2023 по боксу
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Узницу концлагеря Екатерину Абсатырову поздравили в Атырау с Днем Победы
Участник марафона умер в Алматинской области
Участник марафона умер в Алматинской области