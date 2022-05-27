27 Мая 2022 16:17

Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 28-30 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В предстоящие выходные большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины высотного циклона, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды – ожидаются дожди с грозами, 28 мая на севере, в центре, юге, юго-востоке – сильные дожди, шквал, град. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в ночные часы на севере, северо-западе и в центре страны на поверхности почвы ожидаются заморозки два градуса. Лишь на западе Казахстана, под влиянием отрога западного антициклона, ожидается погода без осадков.

По республике - усиление ветра. К началу следующей недели на большей части республики ожидается повышение дневных температур воздуха: на западе, северо-западе республики до 25-30, на юге - 33 тепла, на севере – до 23-28, в центре – до 25-30.