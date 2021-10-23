Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 23 октября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория республики будет находиться во фронтальной зоне, с которым ожидается неустойчивая погода, ожидаются осадки, туман, гололед, низовая метель, лишь южные, юго-западные регионы будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более, ночью на севере, востоке области - низовая метель, гололед.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, ночью на севере, западе области – гололед, низовая метель.

В Костанайской, Павлодарской областях ожидается ветер 15-23 м/с, на севере Костанайской области – туман.

На западе, севере, в центре Карагандинской области усилится ветер 15-23 м/с, ночью на западе, днем на севере, востоке области - гололед, низовая метель.

В западной части и в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на севере области – туман, гололед.

В горных районах и в районе Алакольских озер Алматинской области – ветер 15-20 м/с, ночью и утром на юге и востоке области - туман.

На востоке Актюбинской, ночью на северо-западе Мангистауской, днем на востоке Западно-Казахстанской областей ожидается ветер 15-20 м/с.

Ночью и утром на большей части Атырауской, на севере Кызылординской областей – туман.

В горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед.