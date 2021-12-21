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Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 21 декабря

21 Декабря 2021 00:11
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Неустойчивую погоду прогнозируют в Казахстане 21 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Под влиянием ложбины Северо-западного циклона на большей части РК сохранится неустойчивый характер погоды – ожидаются осадки в виде дождя и снега. Лишь на юге республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель, передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», в западной половине Костанайской, в северной половине Западно-Казахстанской областей ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с. В северной половине Актюбинской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. На западе и востоке Акмолинской области ожидаются туман, на западе области гололед, днем на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с. В западной половине Северо-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, днем ветер 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман. На севере, востоке и юге Павлодарской, Карагандинской областей ожидаются туман, гололед. Ночью и утром на севере Туркестанской, на севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, днем в горных, предгорных районах усилится ветер 15-20 м/с. На севере и в центре Кызылординской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере области туман, гололед. В южной половине Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. На юго-востоке, в центре Атырауской, на западе, северо-востоке Мангистауской, ночью и утром на востоке и юге Алматинской областей ожидается туман, в районе Алакольских озер Алматинской области усилится ветер 17-22, порывы 25 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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