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    00:39, 22 Август 2023 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На большей части РК с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, шквалом и усилением ветра, передает МИА «Казинформ».

    По ифнормации РГП «Казгидромет», на севере РК ночью ожидается сильный дождь. Лишь на востоке страны - погода без осадков. На севере, северо-западе, западе РК в ночные и утренние часы - туман.

    Днем в областях Жетысу, Улытау, в Атырауской, Алматинской, Мангистауской, на юге Западно-Казахстанской, Костанайской, юге, западе Актюбинской областей ожидается сильная жара до 35-40°С.

    В Мангистауской, Актюбинской, Жамбылской, Кызылординской, на юге Костанайской, на западе, в центре области Жетысу, на севере, западе, юге, в пустынных районах Туркестанской, на западе, юге, востоке Атырауской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Западно-Казахстанской области на юге, в центре - высокая пожарная опасность, на севере, западе, востоке области - чрезвычайная пожарная опасность.

    В северной половине Алматинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в южной половине области – высокая пожарная опасность.

    В области Улытау, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на западе, севере, юге Акмолинской областей - высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
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