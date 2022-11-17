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Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября

17 Ноября 2022, 01:33
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября
17 Ноября 2022, 01:33

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 17 ноября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Республики Казахстан сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, низовая метель.

Ранее сообщалось, что метель, гололед и туман ожидаются в шести регионах Казахстана.


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