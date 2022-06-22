22 Июня 2022 00:18

Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 22 июня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дожди с грозами, усиление ветра, град и пыльная буря ожидаются на территории Казахстана 22 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части территории РК сохранится неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, днем на юго-востоке страны – сильный дождь. По республике ожидаются усиление ветра, гроза, град, шквал, на севере, юго-западе – пыльная буря», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Акмолинской области ожидаются гроза, усиление ветра ночью на севере, в центре области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20, на севере области порывы 25 м/с, днем на севере, юге области – пыльная буря.

Днем на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются гроза, на севере области усиление ветра 18 м/с.

В горных районах Алматинской области днем ожидаются гроза, усиление ветра на юге, востоке и в горных районах области 15-20 м/с, порывы 25 м/с. Днем на западе, севере, в центре Атырауской области ожидается гроза, днем на западе области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, юге, в центре Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, пыльная буря.

Ночью на севере, западе, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части области порывы 23-28 м/с.

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, шквал, при грозе усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в Кызылординской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Атырауской областях, на севере, востоке Алматинской, на юге Актюбинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской, на западе Восточно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, на юге, востоке Актюбинской, на юге, востоке Карагандинской, на юго-востоке Туркестанской, Жамбылской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.