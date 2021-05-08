Неустойчивую погоду прогнозируют 8 мая в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением фронтальных разделов на большей части РК сохраняется неустойчивая погода - местами пройдут дожди с грозами. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», по-прежнему на западе и севере под влиянием антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге, юго-востоке и северо-западе - шквал, возможен град.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской области местами - усиление ветра 15-20 м/с, утром и днем местами гроза, шквал, град.

В Акмолинской, Алматинской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской, Карагандинской областях местами - гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.