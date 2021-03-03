Неустойчивую погоду прогнозируют 3 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 3 марта в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на большей части республики ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами сохраняется туман, утром и днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный днем местами 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. г

В Жамбылской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.