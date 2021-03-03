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    00:07, 03 Март 2021 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют 3 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики 3 марта в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части республики ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед.

    В Костанайской области местами ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    В Актюбинской области местами ожидается низовая метель, днем местами гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный местами 15-20 м/с.

    В Атырауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный местами 15-20 м/с.

    В Карагандинской области местами ожидаются туман, низовая метель.

    В Акмолинской области местами ожидается низовая метель.

    В Мангистауской области местами ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, местами 15-20 м/с.

    В Кызылординской области местами сохраняется туман, утром и днем местами ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный днем местами 15-20 м/с.

    В Восточно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.

    В Туркестанской области местами ожидаются туман, ветер западный, северо-западный 15-20 м/с.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем местами ожидается метель. Ветер юго-западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. г

    В Жамбылской области местами ожидаются туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.


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