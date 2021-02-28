Неустойчивую погоду прогнозируют 28 февраля в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.
В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, метель, гололед, туман.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, метель.
В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-23 м/с с низовой метелью, в Павлодарской области - гололед.
В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.