Неустойчивую погоду прогнозируют 28 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части республики, это связано с выходом Северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, на северо-западе и севере местами сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, метель, гололед, туман.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, метель.

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-23 м/с с низовой метелью, в Павлодарской области - гололед.

В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.