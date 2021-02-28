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    02:01, 28 Февраль 2021 | GMT +6

    Неустойчивую погоду прогнозируют 28 февраля в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды ожидается на большей части республики, это связано с выходом Северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки, на северо-западе и севере местами сильные осадки (дождь, снег). Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», лишь на юге и юго-востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

    В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с, метель, гололед, туман.

    В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидается туман, ночью в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, туман, гололед, метель.

    В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами – усиление ветра 15-23 м/с с низовой метелью, в Павлодарской области - гололед.

    В Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман, гололед.


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