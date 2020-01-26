Неустойчивую погоду прогнозируют 26 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Большая часть Казахстана будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, где сохраняется неустойчивый характер погоды, по республике пройдут осадки, преимущественно в виде снега, на юге и востоке местами сильный снег. Местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет «, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ожидается метель, местами туман, гололед, усиление ветра 15-20, местами 23-28 м/с.

В Алматинской, Туркестанской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Туркестанской, Атырауской областях местами метель.

В Кызылординской области местами ожидается туман, гололед, метель, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Западно-Казахстанской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20, местами 25 м/с.

В Жамбылской, Павлодарской областях местами – низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской области местами – туман, гололед.

В Восточно-Казахстанской, Актюбинской областях местами метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской области местами 25 м/с.