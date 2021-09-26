Неустойчивую погоду прогнозируют 26 сентября в Казахстане
По информации РГП «Казгидромет», в Костанайской области ожидается усиление ветра ночью на севере 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской области утром и днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.
В Кызылординской области днем в центре ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
Днем в Туркестанской области на севере, в Мангистауской области на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.
В Карагандинской области на западе, в центре и на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-востоке Жамбылской, на западе Атырауской, на северо-западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на севере Алматинской области сохраняются заморозки два градуса.