Неустойчивую погоду прогнозируют 26 сентября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на севере, юге, юго-востоке республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, усиление ветра, на юге, западе - с пыльной бурей, на юге – гроза, на севере республики – туман. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Костанайской области ожидается усиление ветра ночью на севере 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, на севере области 23-28 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на северо-западе, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской области утром и днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.

В Кызылординской области днем в центре ожидается гроза, усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

Днем в Туркестанской области на севере, в Мангистауской области на северо-востоке ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Карагандинской области на западе, в центре и на юге ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем на северо-востоке Жамбылской, на западе Атырауской, на северо-западе Западно-Казахстанской, на юге Актюбинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на севере Алматинской области сохраняются заморозки два градуса.