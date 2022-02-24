Неустойчивую погоду прогнозируют 24 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона с районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы РК, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.

В Акмолинской области ночью и утром на юге и западе области ожидается туман, утром и днем на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, западе области порывы 25 м/с, на юге области – туман, на северо-востоке, севере, западе области – низовая метель, гололед.

На северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на юге и востоке области – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

На западе, востоке, в центре Атырауской, на востоке, юго-востоке Актюбинской, юге Павлодарской, западе, севере, востоке Карагандинской, на севере Кызылординской, ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской, на юге и в горных районах Туркестанской, на севере Мангистауской областей ожидается туман.

Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.