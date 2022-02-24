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Неустойчивую погоду прогнозируют 24 февраля в Казахстане

24 Февраля 2022 00:58
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Неустойчивую погоду прогнозируют 24 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона с районов Белого моря будет оказывать влияние на северные, центральные и восточные регионы РК, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, также ожидается гололед. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», на остальной территории страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.

В Акмолинской области ночью и утром на юге и западе области ожидается туман, утром и днем на севере, западе области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере, западе области порывы 25 м/с, на юге области – туман, на северо-востоке, севере, западе области – низовая метель, гололед.

На северо-западе Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, на юге и востоке области – туман.

На севере Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью с низовой метелью.

На западе, востоке, в центре Атырауской, на востоке, юго-востоке Актюбинской, юге Павлодарской, западе, севере, востоке Карагандинской, на севере Кызылординской, ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской, на юге и в горных районах Туркестанской, на севере Мангистауской областей ожидается туман.

Ночью в Алматинской области в районе Жаланашколе ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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