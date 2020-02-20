Неустойчивую погоду прогнозируют 20 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уходящая ложбина атлантического циклона, сохранит неустойчивый характер погоды на севере, центре и востоке республики, местами пройдет снег. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», на остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью.

В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 м/с с метелью.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.