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Неустойчивую погоду прогнозируют 20 февраля в Казахстане

20 Февраля 2020 00:01
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Неустойчивую погоду прогнозируют 20 февраля в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Уходящая ложбина атлантического циклона, сохранит неустойчивый характер погоды на севере, центре и востоке республики, местами пройдет снег. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», на остальной части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра на севере, центре и востоке с метелью.

В Северо-Казахстанской области местами метель, усиление ветра ночью 15-20, местами порывы 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Костанайской области местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Акмолинской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра ночью 15-20, местами 23-28 м/с, днем местами 15-20 м/с.

В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра 15-20, ночью порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской области местами ожидается туман, ночью усиление ветра 18 м/с с метелью.

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Алматинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Мангистауской, Атырауской, Кызылординской, Туркестанской областях местами ожидается туман.

В Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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