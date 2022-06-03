3 Июня 2022 00:37

Неустойчивую погоду на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 3 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На большей части Казахстана 3 июня ожидается неустойчивая погода. Об этом говорится в прогнозе синоптической ситуации и важнейших явлений погоды на всей территории республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

«Северный антициклон сохранит свое влияние на западные регионы страны, погода сохраняется без осадков. На остальной территории Казахстана под влиянием ложбины циклона ожидается неустойчивая погода, пройдут дожди, в горных районах юго-востока сильный дождь. По республике ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра, на востоке ночью и утром – туман, в центре на поверхности почвы – заморозки», - говорится в прогнозе синоптиков.

В Акмолинской области ночью на севере, днем на севере, юге, востоке области ожидаются град, днем на севере, востоке, юге области усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на юге, востоке и в горных районах Алматинской области ожидаются шквал, на востоке и в горных районах области усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

На севере, западе, юге, в горных районах Жамбылской области ожидается град, шквал, на северо-востоке, юго-западе, в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Карагандинской области ожидается усиление ветра порывы 15-20 м/с, ночью на востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки до 1 градуса.

Днем в Костанайской области на западе, севере ожидаются град, днем на севере, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

В центре Кызылординской, днем в Павлодарской области на западе, востоке, в центре, в Восточно-Казахстанской области на северо-западе ожидается усиление ветра, порывы 15-20 м/с, ночью и утром на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – туман.

Ночью и утром на юге, востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются шквал, на севере, западе области, в горных и предгорных районах усиление ветра 15-20, порывы 25 м/c.

В центре Кызылординской области и по городу Семею Восточно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.