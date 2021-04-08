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    02:34, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Неустойчивой будет погода в Казахстане 8 апреля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 8 апреля, передает МИА «Казинформ».

    На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, местами по республике ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-западе и в центре республики сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра, на севере – гололед.

    В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, утром Актюбинской областях местами ожидается туман, в Западно-Казахстанской, Костанайской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


    Теги:
    Погода Казгидромет Главная
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