Неустойчивой будет погода в Казахстане 25 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 25 февраля, передает МИА «Казинформ».

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидается снег, на юге, юго-востоке страны - ночью местами сильный снег, лишь на западе под влиянием отрога антициклона погода - без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с метелью, на юго-востоке 30 м/с и более.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе Жамбылской области 30 м/с и более. В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодарской области, утром в Кызылординской области местами ожидаются метель, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.

В Костанайской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области - порывы 23-28 м/с. В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается метель, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются туман, ночью - низовая метель. В Мангыстауской области местами ожидается туман.