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Неустойчивой будет погода в Казахстане 13-15 июня

12 Июня 2020 11:41
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Неустойчивой будет погода в Казахстане 13-15 июня

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 13-15 июня, передает МИА «Казинформ».

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На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.


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#Казгидромет   #Погода  
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