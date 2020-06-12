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Неустойчивой будет погода в Казахстане 13-15 июня
12 Июня 2020 11:41
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 13-15 июня, передает МИА «Казинформ».
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На большей части страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, усилением ветра, возможно выпадение града. Северо-западный антициклон вызовет спад жары на северо-западе, севере и затем в центре страны. Лишь на западе и юге страны сохранится погода без осадков, а на юго-западе, юге и юго-востоке Казахстана ожидается дальнейшее повышение температуры воздуха.
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