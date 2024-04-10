Неустойчивая погода сохраняется на большей территории Казахстана
В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды в Казахстане на 10 апреля, передает корреспондент агентства Kazinform.
— На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, востоке, в горных районах юго-востока республики в ночные часы прогнозируются осадки (дождь, снег), на востоке страны — ночью сильные осадки (дождь, снег), днем сильный дождь, на западе сильный дождь. Лишь на юго-западе, юге страны ожидается погода без осадков. По Казахстану ожидаются туманы, усиление ветра, на крайнем севере гололед, на западе, юго-востоке грозы, — сказала пресс-секретарь РГП «Казгидромет» Алина Исмагулова на брифинге в СЦК.
Астана: переменная облачность, временами дождь. Ночью и утром туман. Ветер западный, северо-западный ночью 3-8, днем 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 7-9 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 6-8, днем 15-17 тепла.
Шымкент: переменная облачность, без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-7, днем 20-22 тепла.