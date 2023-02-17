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Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

17 Февраля 2023, 14:29
Неустойчивая погода сохранится в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины западного циклона и атмосферных фронтальных разделов 18-20 февраля на большей части территории Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Прогнозируется снег, на юго-западе, юге и юго-востоке республики – осадки в виде дождя и снега. 18 февраля в Жамбылской, Алматинской областях и Жетысуской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). По республике прогнозируются туман, усиление ветра, в южной половине страны – гололед, в северной половине - низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.


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