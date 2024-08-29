Неустойчивая погода сохранится в Казахстане

Атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды на большей части территории РК: пройдут дожди с грозами, градом, шквалом, в горных районах юго-востока — сильные дожди. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, только на западе, юго-западе, северо-западе, в центре республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на севере, северо-западе, в центре страны в ночные и утренние часы — туман.

В областях Абай, Улытау, на западе, в центре Западно-Казахстанской, в центре, на юго-востоке Атырауской, на северо-востоке, в центре Мангистауской, на северо-западе, в центре Кызылординской, на юге Актюбинской, на западе, севере Алматинской, на западе Восточно-Казахстанской, на западе, востоке Карагандинской областей, в северной половине области Жетысу сохранится высокая пожарная опасность.

В Кызылординской, Жамбылской, Атырауской, Мангистауской областях, на юге, в центре и пустынных районах Туркестанской, на юге Восточно-Казахстанской, Карагандинской областей и области Улытау, на юге, востоке Западно-Казахстанской, на западе, северо-западе, юге, в центреобласти Абай сохранится чрезвычайная пожарная опасность.