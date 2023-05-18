Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана 19 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Неустойчивый характер погоды сохранится 19 мая на большей части Казахстана. Ожидаются дожди с грозами, град, туман и заморозки. На востоке и севере страны будет погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Южный циклон и связанные с ней атмосферные фронты определят погоду на большей части Казахстана, сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга и юго-востока - сильный дождь, град. Лишь на востоке и крайнем севере республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью на севере на поверхности почвы Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке, в центре Павлодарской области, на востоке Улытауской, на западе, севере, юге Карагандинской областейсохраняется высокая пожарная опасность.