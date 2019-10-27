Неустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 27 октября ожидается неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами пройдут осадки, преимущественно дождь. Также местами ожидаются усиление ветра и туман.

В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Павлодарской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в Павлодарской области ночью местами - туман.

В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидается туман, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.

В Карагандинской, Актюбинской областях днем местами ожидается усиление ветра 18 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами - туман.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.