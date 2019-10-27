-
-
-
-
вчера 23:47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:23
-
-
вчера 18:50
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 02:32
-
-
-
-
-
-
25.10.2019 23:00
-
25.10.2019 22:46
-
-
25.10.2019 22:33
-
25.10.2019 22:22
-
-
25.10.2019 22:14
-
-
-
25.10.2019 22:00
-
25.10.2019 21:51
-
-
-
-
25.10.2019 21:26
-
25.10.2019 21:20
-
-
25.10.2019 21:06
Неустойчивая погода ожидается в воскресенье в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов 27 октября ожидается неустойчивая погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Местами пройдут осадки, преимущественно дождь. Также местами ожидаются усиление ветра и туман.
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.
В Павлодарской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, местами порывы 23-28 м/с, в Павлодарской области ночью местами - туман.
В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.
В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Атырауской областях местами ожидается туман, днем в Западно-Казахстанской области усиление ветра 15-20 м/с.
В Карагандинской, Актюбинской областях днем местами ожидается усиление ветра 18 м/с, в Карагандинской области ночью и утром местами - туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
- На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков
- В трех городах Казахстана 26 октября прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
- Аномальное тепло ожидается в выходные в Казахстане
- Штормовое предупреждение объявили в СКО
- На востоке и севере Казахстана 25 октября ожидается гололед
- В четырех городах Казахстана прогнозируются неблагоприятные метеоусловия
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана