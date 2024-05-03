Осадки ожидаются в Казахстане

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на севере страны ожидаются осадки - дождь, снег. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», лишь на юго-востоке, в отдельных районах запада, юга страны погода ожидается без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге - шквал, на юго-западе - пыльная буря, на северо-западе, севере, востоке — туман.

Ночью на востоке в Северо-Казахстанской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях, на северо-востоке Акмолинской области ожидаются заморозки 1-6 градусов.

На большей части Мангистауской, на севере, востоке, юге Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской,на севере, юго-западе Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.