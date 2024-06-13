Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

С прохождением атмосферных фронтов на большей части территории РК сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, ожидаются гроза, на севере, востоке страны — сильный дождь, град, шквал, лишь на северо-западе и юго-западе Казахстана — погода без осадков. Об этом передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», по республике ожидается усиление ветра.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Мангистауской областях сохраняется, на юге Костанайской области ожидается сильная жара.

В Западно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской областях, в областях Жетысу, Улытау, на западе, юге Мангистауской, Туркестанской, Костанайской областях, на северо-востоке Актюбинской, на юге, в центре области Абай, на западе, юге, в центре Карагандинской областисохраняется высокая пожарная опасность.

В Атырауской, Мангистауской, Туркестанской, Кызылординской областях, на западе Западно-Казахстанской, на западе, юге Актюбинской, на западе, востоке Жамбылской, на севере, в центре Алматинской, на юге Костанайской областей, на севере области Жетысу сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.