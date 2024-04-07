Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

О погоде на воскресенье, 7 апреля, в Казахстане сообщили синоптики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», на большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на юго-востоке республики — сильные осадки в виде дождя и снега.

Лишь северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием отрога антициклона, ожидается погода без осадков.

По стране ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны — шквал, гроза.