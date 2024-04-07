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    01:39, 07 Апрель 2024 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    осадки
    Фото: Kazinform

    О погоде на воскресенье, 7 апреля, в Казахстане сообщили синоптики, передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части территории республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на юго-востоке республики — сильные осадки в виде дождя и снега. 

    Лишь северные регионы по-прежнему будут находиться под влиянием отрога антициклона, ожидается погода без осадков.

    По стране ожидаются туман, усиление ветра, на юге, юго-востоке страны — шквал, гроза.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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