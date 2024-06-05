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    07:14, 05 Июнь 2024 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    погода, дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    С прохождением атмосферных фронтов неустойчивый характер погоды сохранится на большей части территории РК, ожидаются кратковременные дожди с грозами, днем на севере — град. Об этом передает  агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром на севере, востоке страны возможен туман. Лишь на северо-востоке, юге, юго-западе страны ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра.

    В Западно-Казахстанской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Туркестанской, Жамбылской, на юге Костанайской, на западе, юге Актюбинской областей, на юге Карагандинской области иобласти Улытау, на севере, востоке области Жетысу сохраняется, на севере, в центре Алматинской области ожидается высокая пожарная опасность.

    В пустынных районах Туркестанской, на западе, юге Атырауской, на востоке Кызылординской, на западе, юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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