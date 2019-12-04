Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 4 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 4 декабря в Казахстане рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, в виде дождя и снега. Лишь на юго-восток республики, будет оказывать влияние отрог антициклона, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, усиление ветра 15-20, в Жарминском районе порывы 25 м/с, днем - гололед. В Акмолинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, в Акмолинской области днем - местами усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед.

В Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 17-22 м/с. В Жамбылской области местами ожидается туман, днем - усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидается туман, утром и днем-гололед. В Костанайской области местами ожидается туман, днем - низовая метель. В Туркестанской, Мангистауской областях местами ожидается туман.