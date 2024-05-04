Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По информации синоптиков, лишь на юго-востоке страны — погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на северо-западе, севере, востоке — туман.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.