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    00:56, 04 Май 2024 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане

    Дождь
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ Kazinform

    На большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди с грозами, в ночные часы на востоке страны ожидаются осадки (дождь, снег). Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на РГП «Казгидромет». 

    По информации синоптиков, лишь на юго-востоке страны — погода без осадков. По республике усилится порывистый ветер, на юге шквал, на северо-западе, севере, востоке — туман.

    Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются заморозки 3 градуса, на востоке Восточно-Казахстанской области сохраняются заморозки 2 градуса, на востоке Северо-Казахстанской области на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса.

    На большей части Мангистауской, на западе, севере, востоке Атырауской, на западе, юге, в центре Кызылординской, Карагандинской, на западе, севере Туркестанской, на юге Актюбинской, области Абай, на востоке, в центре области Улытау сохраняется высокая пожарная опасность.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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