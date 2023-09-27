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    14:01, 27 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 28-30 сентября

    осень
    Фото: Мухтор Холдорбеков/ МИА «Казинформ»

    В ближайшие дни на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, под влиянием северо-западного антициклона все еще сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром в северной половине Казахстана, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны 28-29 сентября в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

    В температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 17-23, в горных районах 8-13 тепла.

    Теги:
    Казгидромет Погода
    Автор
    Гульмира Байзакова
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