Неустойчивая погода ожидается в Казахстане 28-30 сентября

В ближайшие дни на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и порывистым ветром. Лишь на западе Казахстана, под влиянием северо-западного антициклона все еще сохранится погода без осадков, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», ночью и утром в северной половине Казахстана, в горных районах юга и юго-востока республики ожидается туман. На востоке страны 28-29 сентября в ночные часы все еще сохраняются заморозки до 1-3 градусов.

В температурном фоне значительных изменений не ожидается, лишь на юге, юго-востоке республики ожидается постепенное понижение температуры воздуха днем до 17-23, в горных районах 8-13 тепла.